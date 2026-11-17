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Польша отреагировала на массированную атаку на западные области Украины
Из-за атаки на западные области Украины польские военные активизировали необходимые силы и средства системы противовоздушной обороны.
На фоне массированной российской атаки на Украину во вторник, 17 ноября, соседняя Польша поднимала в воздух истребители.
Об этом заявило польское оперативное командование Вооруженных сил.
В командовании объяснили, что соответствующие меры приняли из-за российских ударов по целям в западных областях Украины. Для защиты воздушного пространства Польши были задействованы необходимые силы и средства ПВО.
«Действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в районах, граничащих с зонами риска», — подчеркнули военные.
Отметим, что Центр правительственной безопасности не объявлял тревогу в пограничных с Украиной уездах.
Аэропорты прекращали полеты
Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) сообщило, что из-за необходимости обеспечить беспрепятственную работу военной авиации аэропорты польских городов Жешув и Люблин временно приостанавливали полеты гражданских самолетов.
Спустя почти два часа аэропорт в польском Жешуве возобновил работу. В то же время, информации о возобновлении авиасообщения в аэропорту Люблина пока нет.
Напомним, ночью 17 ноября в Румынии также поднимали истребители F-16. По данным Минобороны, военные зафиксировали 11 воздушных целей вблизи границы с Украиной. Кроме того, северян уезда Тулча предупредили о потенциальной опасности через систему RO-Alert.
Заметим, что российская армия атаковала юг Одесской области. В частности, был поврежден энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. В регионе масштабные отключения света.