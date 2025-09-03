Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

Истребители. / © Associated Press

Ночью 3 сентября войска РФ нанесли ракетные и дроновые удары по Украине. Соседняя Польша снова поднимала военную авиацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по целям, расположенным на территории Украины. В целях обеспечения безопасности польского воздушного пространства командование ВС Республики Польша запустило все необходимые процедуры.

Отмечается, что в воздух взлетели польские и союзнические истребители. Кроме того, были приведены в боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

"Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы. Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - подчеркнули польские военные.

Напомним, этой ночью армия РФ запустила по Украине более полутысячи дронов и ракет. В общей сложности россияне задействовали 526 средств воздушного нападения. В частности, ракеты "Калибр". Силы ПВО уничтожили 451 цель. Зафиксировано попадание трех ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях.

Известно, что россияне снова атаковали железнодорожную инфраструктуру. Из-за повреждений произошли изменения в движении ряда поездов, некоторые будут задержки до семи часов.

