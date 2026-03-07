Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

Истребитель F-16. / © Associated Press

Соседняя Польша поднимала в небо военную авиацию ночью против 7 марта из-за атаки России на Украину.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

«Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигали высочайшего уровня готовности», — отметили в сообщении.

В то же время, отметили польские военные, все операции носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства Польши. В частности, в районах, прилегающих к находящимся под угрозой зонам.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию", - подчеркнули в Командовании.

Напомним, этой ночью РФ ночью атаковала Украину беспилотниками и ракетами. В частности, оккупанты атаковали Хмельницкую, Винницкую, Харьковскую, Одесскую области, а также Киев и Одессу.

В частности, во время атаки РФ повредила железную дорогу. По данным УЗ, ряд поездов вынужденно меняет маршруты в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Кроме того, некоторые рейсы были отменены.