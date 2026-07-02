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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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2577
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Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

Польша из-за атаки на Украину ночью срочно подняла боевую авиацию.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Польские самолеты.

Польские самолеты. / © Associated Press

Ночью против 2 июля соседняя Польша подняла военную авиацию из-за массированного российского удара по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил в сети X.

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносившей удары по территории Украины, началась работа военной авиации в воздушном пространстве Польши», — подчеркнули военные.

Отмечается, что военные задействовали силы и средства, «необходимые силы и имеющиеся в его распоряжении ресурсы». Кроме того, в воздух подняли истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние полной готовности.

«Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой», — добавили в польском командовании.

Все действия были направлены на защиту воздушного пространства Польши, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, находящимся под угрозой российских ударов. После завершения атаки РФ польские военные прекратили работу боевой авиации. Отмечается, что нарушения воздушного пространства страны не зафиксированы.

Напомним, в России сделали циничное заявление после массированной атаки по Киеву. Оборонное ведомство страны-агрессора дерзко выразилось, мол, атака «высокоточным оружием» была «ответом» на действия Украины. После кровавого удара Минобороны РФ сделало циничное заявление о «военных объектах».

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Дата публикации
Количество просмотров
2577
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