Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

Польские самолеты. / © Associated Press

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Ночью против 2 июля соседняя Польша подняла военную авиацию из-за массированного российского удара по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил в сети X.

«В связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносившей удары по территории Украины, началась работа военной авиации в воздушном пространстве Польши», — подчеркнули военные.

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Отмечается, что военные задействовали силы и средства, «необходимые силы и имеющиеся в его распоряжении ресурсы». Кроме того, в воздух подняли истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние полной готовности.

«Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой», — добавили в польском командовании.

Все действия были направлены на защиту воздушного пространства Польши, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, находящимся под угрозой российских ударов. После завершения атаки РФ польские военные прекратили работу боевой авиации. Отмечается, что нарушения воздушного пространства страны не зафиксированы.

Напомним, в России сделали циничное заявление после массированной атаки по Киеву. Оборонное ведомство страны-агрессора дерзко выразилось, мол, атака «высокоточным оружием» была «ответом» на действия Украины. После кровавого удара Минобороны РФ сделало циничное заявление о «военных объектах».

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Дата публикации 07:31, 02.07.26 Количество просмотров 22 Реактивные дроны в перемешке с баллистикой и крылатыми ракетами! Киев пережил массированный налет

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