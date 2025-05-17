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- Украина
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Польша отреагировала на удар РФ по эвакуационному автобусу в Белополье
Соседняя Польша выразила соболезнования семьям погибших в Сумской области.
Ужасный российский удар по автобусу в Сумской области и гибель девяти человек свидетельствуют об истинных намерениях России.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.
"Их гибель – сразу после мирных переговоров – разоблачает истинные намерения Кремля", – заявило польское ведомство.
В МИД выразили соболезнования украинским семьям погибших в результате российской атаки на автобус вблизи Сум.
Напомним, утром 17 мая россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области. Ударный БпЛА поразил прямо в крышу автобуса и взорвался внутри.
По словам президента Владимира Зеленского, россияне убили находившегося в автобусе отца, мать и дочь . Кроме того, в больницах находятся семь раненых. По информации медиков, у людей ожоги, переломы, контузии.