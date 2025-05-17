Польша отреагировала на удар РФ по эвакуационному автобусу в Белополье

Атака на автобус в Сумской области. / © Суспільне

Реклама

Ужасный российский удар по автобусу в Сумской области и гибель девяти человек свидетельствуют об истинных намерениях России.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.

"Их гибель – сразу после мирных переговоров – разоблачает истинные намерения Кремля", – заявило польское ведомство.

Реклама

В МИД выразили соболезнования украинским семьям погибших в результате российской атаки на автобус вблизи Сум.

Напомним, утром 17 мая россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области. Ударный БпЛА поразил прямо в крышу автобуса и взорвался внутри.

По словам президента Владимира Зеленского, россияне убили находившегося в автобусе отца, мать и дочь . Кроме того, в больницах находятся семь раненых. По информации медиков, у людей ожоги, переломы, контузии.

Дата публикации 13:17, 17.05.25 Количество просмотров 29 Люди убегали от войны, а их убили! 9 жертв возле Белополья! Сумщина в трауре!