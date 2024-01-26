Польша планирует отменить льготы для украинских беженцев: какие именно и кого это коснется

Уже в 2024 году Варшава собирается отменить некоторые льготы для украинцев. В правительстве Польши утверждают, что часть льготников совсем не отвечает критериям, хоть и получает деньги.

Что собрались ввести поляки и стоит ли украинцам уже паковать чемоданы – в эксклюзиве TSN.UA.

Поляки возмутились из-за украинских беженцев

Поездки украинцев домой на праздники и в отпуск свидетельствуют о том, что им не нужна временная защита. Журналисты утверждают, что Варшава уже в этом году планирует изменения в правила для получения социальной помощи, чтобы ее получали только те украинцы, которые реально в ней нуждаются. Существование такой проблемы подтвердила волонтер Анета Жоховская, которая руководит пятью центрами для беженцев в нескольких польских городах.

"Нам известны случаи, когда человек живет в Польше на государственном содержании, сдавая в аренду квартиру в Украине. Это не нравится и самим украинцам, потерявшим дом из-за войны", — говорится в сообщении.

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Уже известны и изменения, которые намерены ввести поляки. Следует упомянуть, что Временная защита для беглецов от войны в Украине действует в Польше до 4 марта 2024 года. Правительство планирует продлить действие соответствующего спецзакона всего на полгода. За это время министрам поручено разработать новые правила помощи беженцам — более точечные и выборочные.

Среди анонсированных изменений отмена статуса беженца после выезда гражданина Украины из Польши даже на короткий срок (например, на праздники или в отпуск). По мнению правительства, действия таких лиц показывают, что им уже не нужна временная защита. Также беженцы получат меньшие выплаты на детей.

Польша ограничит выезд для беженцев

Журналисты издания Речпосполита утверждают, что в Польше вдохновляются опытом Норвегии. В скандинавской стране считают, что если беженец ездит на Родину, то он не нуждается в защите Норвегии. Почти 2 года после начала полномасштабной войны этот подход обходил украинцев, однако с декабря 23-го правило заработало снова.

"Если украинцы с временной коллективной защитой путешествуют между Норвегией и Украиной, это свидетельствует об их ненужности защиты в Норвегии. Отныне я хочу, чтобы мы все равно относились к украинцам и представителям других национальностей, когда речь идет о последствиях таких путешествий", — сказала министерка юстиции. и чрезвычайных ситуаций Норвегии Энгер Мель.

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Так что к чему-то подобному уже скоро могут дойти и поляки. Польский социолог из Варшавского университета Роберт Станишевский отмечает негативную тенденцию — поляки все меньше хотят помогать украинцам, а тем более предоставлять им такой большой социальный пакет после 2 лет войны. Впрочем, польские власти такими нарративами не заиграют. Публично против украинских беженцев выступает только радикальная партия Конференция, активно поддержавшая блокировку украинско-польской границы для грузовиков. Ее не безосновательно обвиняют в пророссийскости.



Все большее внимание вопросу целесообразности выплат украинцам обращает и немецкое правительство, пишет Радио Свобода. По данным Евростата, в Германии осело до 30% всех беженцев из Украины, а это более миллиона человек. При этом около семиста граждан Украины там получают социальную помощь в связи с безработицей, более половины из них – трудоспособны. А это незаурядное финансовое бремя для любой страны. Немцы также жалуются, что благодаря статусу временной защиты в ЕС украинцы имеют право сразу на два типа соцвыплат — на те, что платят по безработице немцам, такие же, но меньшие, как для иностранцев. И эта двойная плата позволяет им совсем не работать.

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"В то время как только 20% украинских беженцев работают на рынке труда в Германии, в Нидерландах этот показатель составляет 60%, а в Польше – 90%", — отметил лидер партии ХДС Фридрих Мерц.

Однако в Германии, похоже, совсем не прочь оставить как можно больше украинских беженцев у себя, поэтому в Берлине настроены их интегрировать.

Германия быстро интегрирует украинцев

Для этого для украинцев существует множество курсов, в частности, где можно бесплатно учить язык. До того, как пишет издание Франкфуртер Альгемайне, в 2022 правительство ставило на то, чтобы украинцы шли на работу в Германии именно по своей специальности. Такая либеральность отчасти и создала проблему безработицы среди них. А вот в Нидерландах и Дании, где к украинским беженцам относились несколько строже – трудоустроены почти все.

Но Берлин не теряет надежды. 19 января Бундестаг упростил правила получения гражданства для иностранцев. Теперь при определенных условиях украинские беженцы смогут получить паспорт с орлом уже в 2025 году.

Согласно закону, принятому 382 голосами против 234, иностранцы смогут подать заявку на получение гражданства после пяти лет легального проживания в Германии. До этого для этого нужно было прожить в стране восемь лет. А те, кто приложил особые усилия для интеграции, например, выучил немецкий язык или занимался волонтерством, смогут подать заявку на гражданство уже через три года.

Усиливается давление на украинских беженцев и из Украины. Вспомним только слова президента Зеленского в его новогоднем обращении. Там он призвал беглецов от войны задуматься: они беженцы или граждане. С жестким заявлением в сторону переселенцев вышел и один из советников офиса президента Сергей Лещенко.

"Принимающие страны должны прекратить поддержку беженцев, чтобы они могли вернуться домой. У нас в Киеве живет 3 миллиона человек, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это опасно, — ерунда. Тем, кто вернется, не придется воевать в окопах, но они могут покупать украинские продукты в супермаркете в Украине, платить за аренду квартиры в Киеве, пользоваться поликлиниками и аптеками, платить налоги, чтобы мы могли финансировать школы", — сказал он.

Лещенко попал в скандал

Неудивительно, что Лещенко буквально моментально закачали в Сети. Не согласились со словами советника депутаты, журналисты и общественные деятели.

Но самым убедительным был советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.

Это просто цинизм издеваться над людьми, которые лишены всего. Украине. А Сергей Лещенко выходит и говорит, что нужно возвращаться домой, что люди не интегрируются. Это вершина цинизма", — подчеркнул он.

Напомним, Польша продолжит помощь украинским беженцам на том уровне, на котором она сейчас находится, только до сентября 2024 года. За эти шесть месяцев польское правительство настроено разработать новые правила оказания помощи.

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