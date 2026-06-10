ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1432
Время на прочтение
1 мин

Польша почти на полтора года закрывает популярный для украинцев пункт пропуска: почему и когда

Предварительно работы продлятся до ноября 2027 года.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Пункт пропуска «Шегини-Медика»

Пункт пропуска «Шегини-Медика»

Польша почти на полтора года закрывает пункт пропуска «Шегини-Медика» — с 15 июня по ноябрь 2027 года.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба во вторник, 10 июня.

«С 15 июня 2026 года начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Республику Польша в пункте пропуска „Шегини-Медика“, — пояснили в ведомстве.

Предварительно работы продлятся до ноября 2027 года.

Поэтому из-за ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу из-за этого пункта пропуска осуществляться не будет. В то же время пропуск автобусов из Польши в Украину будет происходить в штатном режиме.

Пограничная служба призывает перевозчиков учесть это при планировании маршрутов для поездок за границу.

Скандал из УПА между Украиной и Польшей — последние новости

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал идею президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за присвоение одной из воинских частей звания «Героев УПА». Из-за этого решения между Варшавой и Польшей возник новый конфликт.

Добавим, что во время своего визита в Великобританию Зеленский решил воспользоваться аэропортом Кишинева, а не как обычно польским Жешувом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1432
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie