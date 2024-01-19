Польша пока не продлила временную защиту для украинских беженцев от войны – посольство

Посольство Украины в Польше дало разъяснение, что объявление польских властей о продлении действия удостоверений о временной защите не касалось граждан Украины, которые имеют в стране временную защиту на основе специального закона.

Об этом говорится на странице посольства Украины в Польше в Facebook

Посольство объяснило, что объявление Управления по делам иностранцев, которое преимущественно поняли как продолжение действия временного статуса для украинцев, не касалось лиц, имеющих PESEL со статусом UKR, и не означает продолжения действия временной защиты граждан Украины, получивших этот статус на основе специального закона от 12 марта 2022г.

Также читайте В МИД Польши призывают готовиться к возможной новой волне беженцев из Украины

В комментарии "Радио Свобода" в посольстве дополнительно разъяснили, что это решение касается лиц без гражданства или граждан третьих стран – кроме Украины, – которые могут доказать, что до 24 февраля 2022 года они легально проживали в Украине на основании действительного вида на постоянное проживание, выданной в соответствии с законодательством Украины, и не могут безопасно вернуться в свою страну или регион происхождения.

Также этот документ продолжает защиту до 2025 года лицам без гражданства или гражданам третьих стран, кроме Украины (и членам их семей), которые на 24 февраля 2022 года имели международную защиту или эквивалентную национальную защиту в Украине.

Как сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna, решение для продления временной защиты именно для украинцев еще в работе, документ в ближайшие недели передадут на одобрение в Сейма.

Определенность относительно дальнейшего пребывания в Польше украинцев с временной защитой очень беспокоит не только их самих, но и работодателей, у которых они работают.

Читайте ведущие новости дня:

Ранее сообщалось, что украинцам в Польше увеличат выплаты: кому и насколько.

Также мы писали, куда обращаться украинцам, если в Польше не выплатили зарплату.