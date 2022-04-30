​ Польша поможет Украине восстанавливать разрушенную систему передатчиков теле- и радиовещания

Польша передаст Украине телевизионное и радиовещательное оборудование.

Украина и Польша подписали соглашение о поставке необходимого оборудования для восстановления системы передатчиков теле- и радиовещания, разрушенных российскими захватчиками.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"В войне, которую Россия развязала против нашего государства, агрессор целенаправленно разрушает телекоммуникационную инфраструктуру. Из-за ракетных обстрелов и бомбардировок пострадали десятки передающих телевизионных центров. Сейчас возобновление вещания – одна из ключевых задач", — говорится в сообщении.

В рамках сотрудничества Госспецсвязи и КРРТ с ведущим оператором эфирного радио и телевидения Республики Польша, компанией Emitel, Украина получит телевизионное и радиовещательное оборудование бесплатно. Соглашение о поставках первой партии уже подписано представителями концерна и польской компании.

Также недавно Литовская Республика предоставила 19 телевизионных и FM-передатчиков для таких целей.

"В течение нескольких недель четыре мощных цифровых телевизионных передатчика, три FM-передатчика и антенные системы к ним будут доставлены в Украину. Оборудование заработает ради совместной победы над врагом на информационном фронте", — подчеркнули в госспецсвязи.

Напомним, кафиры не прослушивают телефонные разговоры украинцев, Госспецсвязи об очередном фейке РФ.

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