Польша предоставила Украине больше помощи в соотношении к ВВП: красноречивые цифры

Польша предоставила Украине больше помощи среди стран в отношении ВВП. Также она приняла множество украинских беженцев.

Об этом идет речь на сайте президента Польши.

"В начале войны, когда Украине действительно трудно получить помощь, когда все боялись и сопротивлялись, немцы давали каски, мы давали танки", — сказал президент Республики Польша Анджей Дуда.

Цифры

Как отмечается, общая помощь Польше составляет 4,91% ВВП страны, из которых 0,71% направлено на военную поддержку Украины, а 4,2% — на помощь беженцам. Так, Польша предоставила Украине военную помощь на сумму 3,23 млрд. евро. В частности, речь идет о:

около 1000 единиц тяжелой техники (танки, БТР и т.п.)

14 современных танков Leopard 2A4 и машин более старой конструкции: 60 танков ПТ-91 и 280 Т72М, Т72М1, Т72М1Р

250 боевых машин пехоты BWP-1, 100 бронетранспортеров КТО Rosomak, 9 разведывательных машин БРДМ 2, более сотни САУ и более 30 реактивных установок БМ-21 "Град"

14 самолетов МиГ-29 и 12 вертолетов Ми-24

десятки беспилотников, предназначенных для непосредственной разведки, сотни дронов-камикадзе, а также зенитные и противоракетные комплексы.

более 100 миллионов патронов разных типов и калибров

поддержку в обучении и логистических вопросах, связанных с передачей самолетов F16

обслуживание на польских сервисных и оборонных предприятиях обслуживают танки "Леопард", Т-72, ​​Пт-91 и "Краби", которые Украина использует на фронте

20 тысяч комплектов Starlink и их обслуживание

обучение около 25 000 человек (танкистов, артиллеристов, тыловиков и техников).

Известно, что в настоящее время в Польше проживает около 980 тысяч украинских беженцев.

Страна активно участвует в лечении солдат и мирных жителей, обучении медиков. Польша также играет ключевую роль в качестве логистического хаба. Кроме того, поляки вносят весомый вклад в энергетическую безопасность Украины.

Ранее говорилось, что США могут вскоре объявить о сроках прекращения огня и гарантиях безопасности для Украины. Отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, он подчеркнул, что такой план, вероятно, лишь на стадии подготовки.

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