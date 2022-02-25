Польша принимает беженцев из Украины: стало известно, где будут размещать людей

Все пункты временного приема беженцев – возле украинско-польской границы.

В Польше развернули 8 пунктов приема беженцев. Все они расположены возле границы с Украиной.

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Как сообщает Польское радио, это пункты первого обеспечения, где можно получить информацию, питание, медицинскую помощь и отдохнуть. После первого обеспечения беженцы могут отправиться в места пребывания в Польше, определенные самостоятельно или определенные воеводами.

Пункты пропуска развернули в следующих населенных пунктах: Дорогуск, Долгобычев, Зосин и Гребенное в Люблинском воеводстве, а также Корчева, Медика, Будомеж и Кросьценко в Подкарпатском воеводстве. Еще один пункт также будет обустроен на железнодорожном вокзале в Перемышле.

По словам подкарпатской воеводы Эвы Лениарт, человек, пересекающий границу, должен сообщить пограничнику, что он убегает от войны и нуждается в международной защите. Далее ее направляют в пункт приема и предоставляют транспорт.

Также люблинский воевода Лех Справка сообщил об открытии пунктов приема, оказывающих помощь пострадавшим от боевых действий в Украине. По его словам, соответствующая база размещения украинцев есть в регионе, а также в других воеводствах, куда будут направлять людей.