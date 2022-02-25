Польша принимает беженцев из Украины: стало известно, где будут размещать людей

Все пункты временного приема беженцев – возле украинско-польской границы.
В Польше развернули 8 пунктов приема беженцев. Все они расположены возле границы с Украиной.
Как сообщает Польское радио, это пункты первого обеспечения, где можно получить информацию, питание, медицинскую помощь и отдохнуть. После первого обеспечения беженцы могут отправиться в места пребывания в Польше, определенные самостоятельно или определенные воеводами.
Пункты пропуска развернули в следующих населенных пунктах: Дорогуск, Долгобычев, Зосин и Гребенное в Люблинском воеводстве, а также Корчева, Медика, Будомеж и Кросьценко в Подкарпатском воеводстве. Еще один пункт также будет обустроен на железнодорожном вокзале в Перемышле.
По словам подкарпатской воеводы Эвы Лениарт, человек, пересекающий границу, должен сообщить пограничнику, что он убегает от войны и нуждается в международной защите. Далее ее направляют в пункт приема и предоставляют транспорт.
Также люблинский воевода Лех Справка сообщил об открытии пунктов приема, оказывающих помощь пострадавшим от боевых действий в Украине. По его словам, соответствующая база размещения украинцев есть в регионе, а также в других воеводствах, куда будут направлять людей.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.