Польша продлила пребывание украинских беженцев: стало известно, насколько

Закон о помощи гражданам Украины продлевает срок легального пребывания военных беженцев до 30 июня 2024 года.

Пребывание украинских беженцев в Польше продлили до 30 июня этого года. Соответствующий закон подписал президент Анджей Дуда.

Об этом сообщает PAP.

"Президент Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, который, в частности, продлевает срок легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня 2024", — говорится в сообщении.

Закон принят в соответствии с решением Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года. В частности, закон предусматривает продление срока легального пребывания украинских военных беженцев до 30 июня этого года.

Согласно действующим положениям закона, пребывание граждан Украины законно, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года до 4 марта 2024 года.

Кроме того, документ вносит изменения, увеличивающие до 28 месяцев срок, в течение которого, в частности, гражданину Украины, получившему квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств-членов ЕС, может быть предоставлено разрешение на проведение профессиональной деятельности врача или стоматолога и условное право на осуществление профессиональной деятельности врача или стоматолога.

Напомним, по состоянию на осень 2023 года в Польше насчитывалось около миллиона украинцев. Больше всего наших соотечественников приехали в Польшу с Днепропетровщины. Меньше всего – киевлян и жителей Крыма (менее 1%).

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