Польша просит Украину отозвать иск в ВТО касательно запрета на импорт зерна

Министр сельского хозяйства Польши и министр аграрной политики Украины провели онлайн-встречу.
Польша попросила Украину отозвать иск во Всемирную торговую организацию относительно ограничений на импорт агропродукции в европейские страны.
Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус в ходе онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, пишет пресс-служба министерства.
На онлайн-встрече министры обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу. В частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.
Польский министр отметил важность переговоров и отметил, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. В польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий.
Сольский и Телус договорились провести встречу через неделю и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования.
Напомним, Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета импорта украинской агропродукции.
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