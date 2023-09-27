Польша просит Украину отозвать иск в ВТО касательно запрета на импорт зерна

Польша попросила Украину отозвать иск во Всемирную торговую организацию относительно ограничений на импорт агропродукции в европейские страны.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус в ходе онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, пишет пресс-служба министерства.

На онлайн-встрече министры обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу. В частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.

Польский министр отметил важность переговоров и отметил, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. В польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий.

Сольский и Телус договорились провести встречу через неделю и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования.

Напомним, Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета импорта украинской агропродукции.

Читайте также: