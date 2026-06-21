Польша "разделилась" из-за Зеленского: активисты инициировали собственную награду для Украины

Польские активисты инициировали собственный орден для Украины

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В Польше представители либерально-демократического сообщества выступили с инициативой наградить президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ собственным неформальным орденом Будущего.

Это решение стало ответом на лишение президентом Польши Каролем Навроцким президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла.

Об этом сообщают Sestry.

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Польские активисты решили наградить Зеленского неформальным орденом Будущего

Гражданские активисты, которые не согласны с политикой официальной Варшавы по вопросу лишения президента Зеленского ордена Белого Орла, отмечают, что их шаг является низовой инициативой, демонстрирующей солидарность большинства поляков с Украиной в условиях полномасштабной войны.

Организаторы акции выступили с жесткой критикой в адрес руководства государства, обвинив польские правые силы в манипуляциях исторической памятью ради электоральных бонусов. В своем официальном заявлении представители польского общества отметили:

«Украинцы отдают жизнь за безопасность — свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка. Польские правые силы начали предвыборную кампанию к парламентским выборам и безжалостно используют Волынскую трагедию в политических целях. Политики спорят о 1943 году, в то время как в 2026 году в Украине каждый день гибнут люди».

Там добавили, что польский президент и его команда подпитывают российскую пропаганду, и ради партийных выгод они спорят об умерших и игнорируют полномасштабную войну в Украине и смерти тысяч украинцев.

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«Потому как граждане Республики Польша, мы вручаем собственный орден. Это инициатива снизу. Таким образом мы показываем, что многих поляков не удастся настроить против украинцев. Мы помогали и помогаем. Нам не нужно согласие политиков, чтобы вести себя достойно по отношению к другим людям», — добавили активисты.

Пока официальная канцелярия президента Польши Кароля Навроцкого не комментировала это заявление и действия общественных активистов.

Поляки захотели наградить украинский народ в лице президента Зеленского общественным орденом Будущего.

Активисты напомнили, что с начала полномасштабной войны в Украине активно участвуют в помощи, в частности, собрали миллионы злотых на генераторы в рамках акции «Тепло из Польши для Киева», открыли свои дома для украинских беженцев и доставили оборудование для столицы, которая пострадала зимой после российских обстрелов.

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«У нас с Украиной отдельные национальные пантеоны. Не украинцы будут определять нашу историческую память, и не мы будем определять их. Мы должны говорить о фактах прошлого, но необходимым условием для этого является выживание обоих государств. Мы не можем позволить политикам рисковать нашей общей безопасностью ради повышения рейтинга в опросах», — подытожили активисты.

Полякам, которые поддерживают решение, оставили ссылку на подпись.

Скандал с орденом Белого Орла: подробности

Между Киевом и Варшавой разворачивается беспрецедентный дипломатический скандал. Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать высшую государственную награду страны — орден Белого Орла — у президента Украины Владимира Зеленского.

Официальным поводом к шагу Варшавы стал указ украинского лидера о присвоении одному из центров Сил специальных операций ВСУ почетного наименования «Героев УПА».

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Это решение польских властей вызвало мгновенную обратную реакцию в Киеве. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов официально отказались от своих польских орденов «За заслуги перед Польшей».

Все украинские президенты отказались от своих орденов Белого Орла.

От польских наград стали массово отказываться украинские политики и дипломаты.

Украинское экспертное сообщество, ведущие дипломаты и политологи назвали действия Кароля Навроцкого безответственными и ошибочными. По мнению аналитиков, этот шаг обусловлен исключительно внутриполитической ситуацией и избирательными процессами внутри Польши.

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