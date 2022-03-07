Польша разрешила беженцам из Украины жить и работать 18 месяцев, сроки могут продлить

Закон гарантирует финансовую поддержку польских семей, принимающих беженцев.
Польша приняла закон о помощи украинским гражданам, бегущим от вторжения России. Согласно документу украинцы смогут легально жить и работать в стране в течение 18 месяцев, также предусмотрена возможность продления данного срока.
Об этом сообщает wnp.pl.
Как заявил польский премьер Матеуш Моравецкий, закон гарантирует финансовую поддержку польских семей, принимающих беженцев. Им будут выплачивать по 1200 злотых в месяц – чуть больше 260 долларов. Такая поддержка будет действовать в течение двух месяцев.
"Беженцы из Украины должны знать, что они в безопасности во время войны, что они могут жить с нами как обычно. Благодаря этому закону граждане Украины смогут находиться в Польше 18 месяцев на законных основаниях. Они смогут работать, и этот срок может быть продлен до трех лет, то есть еще на 18 месяцев", – отметил он.
Кроме того, местные органы власти получат финансовую поддержку, необходимую для выполнения других задач, например, для обеспечения доступа беженцев к медицине или к образованию.
Напомним, что с начала нападения России из Украины в Польшу выехало более 1 млн беженцев.