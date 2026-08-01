Польша резко отреагировала на смертоносное нападение РФ на Киев

Последствия атаки на Киев / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Польши осудило массированную российскую воздушную атаку на Киев, назвав её очередным актом насилия против мирного населения.

Соответствующее заявление польский МИД опубликовал в социальной сети X.

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«Нападение России на Киев — это еще один жестокий акт насилия против мирного населения. Умышленный террор против невинных людей никогда не может быть оправдан», — подчеркнули в МИД Польши.

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В ведомстве также выразили обеспокоенность в связи с повреждением дипломатического учреждения Литвы в результате российского удара.

«Мы также обеспокоены сообщениями о том, что было повреждено здание посольства Литвы в Киеве. Мы солидарны с Украиной и Литвой», — говорится в заявлении.

Нападение на Киев 1 августа — что известно

В ночь на 1 августа здание посольства Литвы в Киеве было повреждено в результате массированной российской баллистической атаки. Одна из ракет взорвалась в нескольких метрах от дипломатического представительства, однако никто из сотрудников посольства не пострадал.

Во время этой атаки российская армия применила против Киева баллистические ракеты. Наибольшие разрушения понесли жилые дома в различных районах столицы. По последним данным, погибли девять человек, ещё десятки получили ранения.

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В целом, по данным украинской стороны, Россия выпустила 35 ракет, из которых 27 были баллистическими. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить лишь одну такую цель из-за нехватки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польское правительство рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на фоне усиления российских ракетных атак.

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