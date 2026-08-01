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- Украина
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Польша резко отреагировала на смертоносное нападение РФ на Киев
МИД Польши назвал российскую атаку на Киев преднамеренным террором против невинных людей.
Министерство иностранных дел Польши осудило массированную российскую воздушную атаку на Киев, назвав её очередным актом насилия против мирного населения.
Соответствующее заявление польский МИД опубликовал в социальной сети X.
«Нападение России на Киев — это еще один жестокий акт насилия против мирного населения. Умышленный террор против невинных людей никогда не может быть оправдан», — подчеркнули в МИД Польши.
В ведомстве также выразили обеспокоенность в связи с повреждением дипломатического учреждения Литвы в результате российского удара.
«Мы также обеспокоены сообщениями о том, что было повреждено здание посольства Литвы в Киеве. Мы солидарны с Украиной и Литвой», — говорится в заявлении.
Нападение на Киев 1 августа — что известно
В ночь на 1 августа здание посольства Литвы в Киеве было повреждено в результате массированной российской баллистической атаки. Одна из ракет взорвалась в нескольких метрах от дипломатического представительства, однако никто из сотрудников посольства не пострадал.
Во время этой атаки российская армия применила против Киева баллистические ракеты. Наибольшие разрушения понесли жилые дома в различных районах столицы. По последним данным, погибли девять человек, ещё десятки получили ранения.
В целом, по данным украинской стороны, Россия выпустила 35 ракет, из которых 27 были баллистическими. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить лишь одну такую цель из-за нехватки ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польское правительство рассмотрит возможность передачи Украине дополнительных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на фоне усиления российских ракетных атак.