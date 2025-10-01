Польша снова подняла истребители из-за "Шахедов" на Волыни

Польская авиация / Фото иллюстративное Polish Air Force

В Польше подняли в воздух истребители для защиты воздушного пространства страны из-за нескольких «Шахедов», которые «забрели» на территорию Волыни и направлялись в сторону границы.

«Шесть бортов F-16 в воздушном пространстве Польши вблизи нашей границы», — говорится в сообщении мониторинговых телеграм-каналов.

В Сети отмечают, что шесть истребителей якобы были подняты, чтобы сбить два российских дрона.

Официальных комментариев от Польши пока нет.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:00

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.