- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 587
- Время на прочтение
- 1 мин
Польша снова подняла истребители из-за "Шахедов" на Волыни
По данным СМИ, Польша подняла в небо 6 истребителей F-16 для перехвата двух российских дронов.
В Польше подняли в воздух истребители для защиты воздушного пространства страны из-за нескольких «Шахедов», которые «забрели» на территорию Волыни и направлялись в сторону границы.
«Шесть бортов F-16 в воздушном пространстве Польши вблизи нашей границы», — говорится в сообщении мониторинговых телеграм-каналов.
В Сети отмечают, что шесть истребителей якобы были подняты, чтобы сбить два российских дрона.
Официальных комментариев от Польши пока нет.
Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.