Польша стала крупнейшим поставщиком кокса в Украину в прошлом году

Металлургические предприятия Украины в январе-ноябре 2025 года увеличили импорт кокса и полукокса на 3,2% в годовом исчислении - до 642,8 тыс. тонн. Почти весь импорт кокса и полукокса за это время обеспечила Польша: доля продукции достигла 94%. Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

Из Польши в прошлом году Украина импортировала 602,01 тыс. тонн кокса. Кроме того, за этот период Украина импортировала 27,67 тыс. тонн кокса из Индонезии и 13,06 тыс. тонн из Чехии.

В GMK Center отмечают: в 2013-2024 годах добыча коксующегося угля в Украине сократилась на 74%, а производство кокса - почти на 85%. Так произошло из-за того, что большая часть шахт и коксохимических предприятий осталась на неконтролируемых территориях – 64% от общего количества.

По оценкам аналитиков, для поддержки текущего уровня производства — до 6,5 млн. тонн стали конвертерным и мартеновским способом и 1,3 млн. тонн товарного чугуна — Украине необходимо около 3,2 млн. тонн кокса в год.

Как известно, в январе 2025 года компания Метинвест Рината Ахметова приостановила работу Покровской угольной группы – в связи с изменением ситуации на линии фронта, дефицитом электроэнергии и ухудшением ситуации безопасности. Компания способствовала эвакуации работников Покровской угольной группы и их семей: им предоставили возможность пройти оплачиваемое переобучение и трудоустроиться на активы Метинвеста в Запорожье, Каменском и Кривом Роге.