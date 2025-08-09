- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 4 мин
Польша урежет социальную помощь для беженцев из Украины - подробности
Польша вводит жесткие ограничения на социальную помощь для украинских беженцев.
В сентябре 2025 года в Польше вступают в действие обновленные нормы, регулирующие порядок предоставления социальной поддержки, проживания, регистрации и других аспектов пребывания украинских беженцев.
Об этом пишет издание Visit Ukraine.
Эти изменения коснутся как требований к оформлению документов, так и порядка получения помощи, а также существенно повлияют на условия проживания украинцев в государственных центрах. Какие именно нововведения ждут беженцев, которые уже нашли временный приют в Польше, — рассказываем подробнее.
Польские власти официально объявили о начале нового этапа в миграционной политике, что соответствует нынешним вызовам и тенденциям. Главной причиной обновления является продление действия временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2026 года, а также стремление адаптировать национальное законодательство к общеевропейским стандартам.
В последние годы Польша приняла наибольшее количество украинских переселенцев, многие из которых успешно интегрировались в общество и теперь способны самостоятельно обеспечивать свои потребности. В то же время, часть людей остается в уязвимом положении и нуждается в продолжении государственной поддержки.
Как сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Душчик, изменения в правилах призваны исключить злоупотребление системой временной защиты, усилить контроль за ее использованием и усовершенствовать процедуры регистрации и оказания помощи. Отныне государство сфокусирует ресурсы на поддержке наиболее незащищенных категорий беженцев.
Что именно изменится?
Одним из ключевых нововведений является обновление условий проживания украинцев в специализированных центрах. С 31 октября 2025 года массовое размещение беженцев в коллективных центрах прекращается. Отныне такие услуги будут предоставляться исключительно определенным группам лиц, которые имеют повышенные потребности в социальной помощи. В частности, право на проживание и питание в центрах будут иметь:
дети, на которых оформлена социальная выплата 800+;
пенсионеры, которые получают соответствующие пенсионные выплаты;
люди с инвалидностью средней или тяжелой степени;
женщины в возрасте от 60 лет и мужчины от 65 лет, которые не получают пенсии.
Для всех этих категорий предусмотрена компенсация в размере 15 злотых в день на проживание.
Усиленный контроль на границе и изменения в процедуре регистрации
Одной из существенных новаций станет более жесткий контроль за пересечением границы. В частности, будет отменена возможность получения социальных льгот для лиц, которые часто пересекают границу в рамках малого пограничного движения. Пограничные службы начнут систематически собирать отпечатки пальцев всех, кто пересекает польскую границу, а информация о каждом въезде и выезде обязательно будет фиксироваться в национальной системе регистрации.
Также обязательным станет личное присутствие ребенка при получении номера PESEL (универсального идентификатора налогоплательщика), независимо от его возраста, что сделает невозможным дистанционное оформление этого документа.
Расширение выплат 800+
Среди положительных изменений — расширение программы социальных выплат 800+, которая теперь будет охватывать не только детей школьного возраста, но и украинских подростков, которые после достижения 18 лет продолжают обучение в высших учебных заведениях или на профессиональных курсах. Это позволит избежать перерывов в оказании помощи и поддерживать молодежь в сложный период перехода к взрослой жизни.
Борьба с мошенничеством
В обновленном законодательстве четко прописаны основания для аннулирования разрешений на временное пребывание в Польше. Среди них — представление недостоверной информации, заключение фиктивных браков, а также другие действия, направленные на обход миграционных правил. Кроме того, из-за усиления проверок увеличивается срок рассмотрения заявлений на пребывание, особенно для высококвалифицированных работников и лиц, претендующих на статус долгосрочного резидента ЕС.
Образовательные и медицинские программы
Польское правительство сохраняет финансирование программ образования для украинских детей. Школы, которые открыли дополнительные классы для беженцев, смогут и в дальнейшем выплачивать учителям доплаты за сверхурочную работу.
Для украинских медицинских работников также сохранена возможность работать в Польше по упрощенной процедуре — до 4 марта 2026 года. Однако усилен контроль за соответствием их квалификации и проверкой документов, чтобы обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания.
Когда вступят в силу новые правила
Обновленный закон вступит в силу через 14 дней после официальной публикации, что означает, что большинство изменений заработает уже в августе 2025 года. Это дает время всем заинтересованным сторонам подготовиться к новым требованиям.
Для украинцев, которые планируют пребывание или проживание в Польше, важно знать об этих изменениях, чтобы правильно организовать свои дела и избежать недоразумений с властями. В случае возникновения вопросов можно обратиться за консультацией к миграционным юристам, которые помогут с оформлением документов и легализацией.
Польша не исключает возможность возвращения визового режима с Украиной в будущем, поэтому важно внимательно следить за официальными сообщениями.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше работники полиции и спецслужб неофициально поддерживают идею возвращения визового режима с несколькими странами, включая Украину