Польша усилила контроль на границе: что изменится для путешественников

Граница.

Соседняя Польша ужесточает пограничный контроль на границе с Украиной. На КПП "Медика" установлен модернизированный комплекс для проверки транспортных средств.

Об этом сообщила Национальная налоговая администрациям Польши (KAS), пишет портал inPoland.net.pl.

Новые системы являются одними из самых современных в ЕС, говорят в Варшаве. Задача новых сканеров – оптимизировать таможенные процедуры и обеспечить более высокий уровень безопасности на внешней границе Европейского Союза. Сканер позволяет быстро и неинвазивно осматривать легковые автомобили, автобусы, грузовики и их грузы.

Стоимость автомобильного рентгеновского комплекса составила 16,8 млн злотых. Финансирование проекта состоялось в рамках финансируемого Евросоюзом «Инструмента финансовой поддержки оборудования таможенного контроля» (CCEI).

Новые сканеры заменили технику, которая использовалась с 2011-го. По словам заместителя министра финансов Польши и главы KAS Марцина Лободы, современное оборудование не только ускоряет пограничные проверки, но и повышает эффективность борьбы с контрабандой, ведь позволяет обнаруживать скрытые товары без необходимости полной разгрузки транспортных средств.

Благодаря новым системам польские таможенники получили возможность проводить одновременный осмотр нескольких транспортных средств. А это существенно уменьшает время ожидания на границе.

По состоянию на 2025 год в Подкарпатском воеводстве работают четыре стационарных рентгеновских сканера - на переходах в Медице, Корчевой, Будомеже и на железнодорожном пункте Перемышль-Медика. Они дополняются мобильными системами для проверки багажа и почтовых отправлений.

Напомним, 26 августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон, касающийся помощи украинским беженцам. Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой гражданам Украины, бегущим от войны, до 4 марта 2026 года. Впрочем, президент не подписал этот закон, а предложил свой проект и призвал правительство доработать его в течение двух недель.

Тем временем украинское посольство активно ведет переговоры с польским правительством по закону, регулирующему статус украинских беженцев. Ведомство проводит консультации с правительством страны по закону о помощи украинцам.