Польша выразила обеспокоенность из-за внезапной проверки боеготовности армии Беларуси

Ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой.

Во вторник, 13 декабря, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев провел телефонный разговор с Командующим Оперативного командования видов армии Польши генерал-лейтенантом Томашем Пиотровским на фоне внезапной проверки войск Беларуси.

Об этом идет речь на официальной странице Командования Объединенных Сил ВС Украины.

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В частности, стороны обсудили ситуацию безопасности на украинско-белорусской границе, в связи с внезапной проверкой боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. Во время разговора Пиотровски выразил обеспокоенность по поводу заявления военного руководства белорусской армии о выдвижении войск в определенные районы, проведении инженерного оборудования, организации охраны и обороны и т.д.

"Генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал польского коллегу о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе, а также рассказал о возложенных задачах на украинских военнослужащих, ежедневно стоящих на защите границы. В этом контексте он обратил внимание на необходимость обмена оперативной информацией и координации совместных действий ", – говорится в сообщении.

В свою очередь польский генерал-лейтенант заверил в полной политической поддержке и оказании всесторонней помощи Украине.

В ВСУ отмечают, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой. Силы обороны Украины продолжают осуществлять усиленные меры безопасности с целью быстрого реагирования на рост любой угрозы.

Есть ли угроза вторжения со стороны Беларуси

Напомним, 13 декабря диктатор Лукашенко поручил руководству ВС СБ начать проверку боевой готовности белорусской армии. Кроме того, белорусская армия будет обустраивать мостовые переправы через две реки. Интересно, что эти реки расположены далеко от украинской границы, поэтому говорить о беспосердной подготовке к нападению пока не приходится.

Накануне начала появляться информация, что российские военные в Беларуси перетягивают свою технику поближе к границе с Украиной. Наблюдатели зафиксировали опрокидывание 24 единиц военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометной батареи, машин связи, инженерной техники.

Кроме того, режим Лукашенко начал вызывать медиков к военкоматам и вручать им повестки.

Украинские пограничники прокомментировали внезапную проверку боеготовности войск Белоруссии. Спикер ГНСУ Андрей Демченко подчеркнул, что пока угрозы нового вторжения нет.

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