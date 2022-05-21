Польша якобы собирается "захватить" Западную Украину: в СНБО объяснили цель кремлевских фейков

Российская пропаганда распространяет фейк, что Польша якобы намерена перейти на сторону России и захватить западную часть Украины.

Видео с соответствующим месседжем распространяет прокремлевский блоггер Юрий Подоляка. Он утверждает, что после оккупации части Запада Украины Польша приступит к денацификации украинского населения.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Меседж о том, что Польша готовится аннексировать западную часть Украины, остается одним из главных нарративов гибридной войны России против Украины, которая имеет целью расколоть отношения между Польшей и Украиной", — объясняют в СНБО.

Все сообщения с таким месседжем базируются только на личном мнении автора и подтверждаются заранее сфальсифицированными "фактами".

В Центре противодействия дезинформации напоминают, как 20 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что считал лучшим завершением войны России против Украины победу Украины с полным восстановлением ее территориальной целостности.

"Это раз подтверждает добрососедские отношения между Польшей и Украиной", — подчеркивают в Центре.

Напомним, в России возмущены заявлением президента Польши о том, что Кремль должен выплатить Украине контрибуцию. В ответ русские политики ответили, как обычно, с угрозами. Они заговорили о "денацификации" граждан Польши.

Читайте также: