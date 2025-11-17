Польша запускает удобный для украинцев рейс: какое направление и города он охватит

Ночной поезд из Украины в Европу Фото иллюстративный / © УНИАН

Польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity анонсировал старт международного ночного поезда EN Carpatia. С 14 декабря он соединит пограничный Перемышль с несколькими крупными европейскими городами и столицами: Мюнхеном, Веной, Братиславой и Будапештом.

Об этом сообщает dovkola.media со ссылкой на анонс рейса PKP Intercity.

Для украинских пассажиров это удобное решение, ведь отправление поезда хорошо синхронизировано с прибытием рейсов «Укрзализныци» из Львова и Киева, что позволяет продолжить путешествие без длительных ожиданий.

Маршрут и расписание

EN Carpatia будет отправляться из Перемышля в 17:51, проходя через Жешув, Краков и Катовице.

На станции Богумин (Чехия) часть вагонов будет отцепляться, направляясь в Братиславу и Будапешт. Основная часть поезда продолжит движение через Вену, Линц и Зальцбург, прибывая в Мюнхен на следующий день в 10:24. Общее время в пути в Мюнхен составит около 16,5 часов.

Обратный рейс из Мюнхена будет отправляться в 18:45 и прибывать в Перемышль в 10:10 на следующий день.

Комфорт и услуги на борту

Поезд относится к категории EuroNight, что гарантирует удобное ночное путешествие. Пассажиры могут выбирать между:

стандартными сидячими местами;

спальным купе (couchette);

комфортными купе «Люкс» с полотенцами, тапочками, наборами для душа, закусками и горячими напитками. Для спокойного сна свет в купе выключается с 22:00 до 6:00.

Цены и бронирование

Минимальная стоимость билета составляет 57 евро (около 2750 грн). Бронирование на рейсы EuroNight обязательно.

Новый рейс позволяет украинским путешественникам соединить дневной и ночной переезд из Киева или Львова, избегая ночевки в Польше. Например, выехав утром из столицы Украины, уже на следующее утро можно оказаться в Вене, Будапеште или Мюнхене.

Напомним, в одной из областей Украины изменили движение поездов из-за боевых действий. УЗ сообщила о временных изменениях в графике движения поездов на Днепропетровщине 17 ноября.