В Польше надругались над могилой выдающегося украинца: МИД сделало заявление

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На Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили место захоронения выдающегося украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого. Из надгробия похитили барельеф с его изображением.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, пишет «Интерфакс Украина».

В МИД подчеркнули, что расценивают инцидент как умышленный акт вандализма.

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«Рассчитываем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша», — заявил Георгий Тихий.

По его словам, Генеральное консульство Украины в Кракове уже обратилось в польскую полицию, администрацию Раковицкого кладбища и городскую власть. Украинская сторона призвала провести всестороннее расследование, установить лиц, причастных к преступлению, а также принять меры по возвращению или восстановлению похищенного барельефа и усилить охрану места захоронения.

Представитель МИД также выразил надежду, что польские правоохранители оперативно установят все обстоятельства происшествия и привлекут виновных к ответственности.

«Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», — подытожил Тихий.

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Что известно о Богдане Лепком

Богдан Лепкий — выдающийся украинский писатель, поэт, прозаик, литературовед, переводчик и общественный деятель, родившийся в 1872 году на Тернопольщине. Он автор более 80 книг, в частности исторической пенталогии «Мазепа», а также слов к известной песне «Журавли» («Слышишь, брат мой…»). Много лет Лепкий преподавал украинский язык и литературу в Ягеллонский университет, внеся весомый вклад в развитие украинской культуры за рубежом. Писатель умер в 1941 году в Кракове, где был похоронен на Раковицком кладбище. Его творчество и сегодня считается одной из важнейших страниц украинской литературы конца ХІХ – первой половины ХХ века.

Ранее в Жидачево во Львовской области неизвестные повредили могилу Героя Украины, журналиста и военного Тараса Матвиева. Об акте вандализма в полицию сообщили родители погибшего, после чего правоохранители открыли уголовное производство по статье о надругательстве над могилой. В настоящее время идет досудебное расследование, а полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению. Мать Героя призвала найти виновных и подчеркнула, что наказание за совершенное неизбежно.

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