На границе с Польшей проблемы с движением грузовиков: что случилось

Очередь грузовиков / © Associated Press

Технический сбой в польской таможенной системе усложнил движение грузового транспорта на границе с Украиной

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины в Telegram

Как стало известно, по информации польской стороны, утром 5 октября произошел технический сбой в работе электронной системы таможенного оформления Республики Польша. Из-за этого возможно осложнение движения грузового транспорта на границе.

В частности, на въезд в Украину таможенная система работает в аварийном режиме, что может приводить к задержкам оформления транспортных средств с грузом. На выезд из Украины пропускаются только транспортные средства, следующие без груза.

Государственная таможенная служба отмечает, что о восстановлении пропуска транспортных средств в полном объеме будет сообщено дополнительно, как только польская сторона устранит технические проблемы. Таможенники призвали перевозчиков учитывать эти временные ограничения при планировании движения и перевозок через украинско-польскую границу.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 октября 2025 года украинские водительские удостоверения недействительны для граждан Украины, проживающих в Польше более 180 дней.