Польские фермеры анонсировали блокирование границы: какая ситуация на пунктах пропуска

Действия аграриев наносят ущерб как Украине, так и Польше.

Ранее польские фермеры анонсировали протесты на границе с Украиной. Впрочем, по состоянию на утро 15 ноября граница не заблокирована.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Этого (блокировка — Ред.) мы сейчас на границе непосредственно не видим. Какой-либо дополнительной информации от наших польских коллег на данный момент не получали. Раньше было сообщение, что могут начаться блокировки, но, как помним, эти действия польских фермеров не состоялись", — сказал спикер.

По его словам, польские аграрии могут воздержаться от блокирования украинской границы, потому что такие действия наносят ущерб и Польше.

"Это угроза не только для Украины, но и для Польши потеря перевозок товаров, грузов", — подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

Как сообщалось, 13 ноября в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на границе с Молдовой приостанавливали пропускные операции.

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