Польские фермеры перекрыли автобан недалеко от Люблина: на объездных дорогах образовались километровые пробки (видео)

На проезжей части стоят десятки тракторов с флагами Польши.

Польские фермеры перекрыли автобан недалеко от Люблина, ведущего к границе с Украиной. На трассе выстроились около сотни тракторов с бело-красными флагами.

Соответствующее видео опубликовала "Радио Свобода".

Как отмечается, польские фермеры недалеко от Люблина перекрыли автобан. Из-за чего на объездных дорогах образовались километровые пробки.

"По всей стране протестующие блокируют автотрассы, перекрывают дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. МИД Украины заявили, что "блокировка границы не имеет оправдания" и поддерживает устойчивость к отражению агрессии России. На утро 20 февраля ГНСУ не имела подтверждения о полном блокировании границы", — пишет “Радио Свобода”.

На кадрах видео видно, как на проезжей части стоят десятки тракторов с флагами Польши, которые перекрывают движение другим автомобилям.

Польские фермеры перекрыли автобан недалеко от Люблина

Напомним, что Шмыгаль обсудил с Туском ситуацию на границе и сделал ему предложение.

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