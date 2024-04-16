Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков на одном из пунктов пропуска

У КПП образовались очереди и на территории Украины, и на территории Польши.

Во вторник, 16 апреля, польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов" на границе во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"Польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов". Оформление и пропуск грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", — подчеркнули в Госпогранслужбе.

Отмечается, что сейчас выезд из Украины перед этим КПП ожидают 100 грузовиков, еще 30 грузовиков ожидают оформления на территории Польши.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Напомним, утром спикер ГНСУ Андрей Демченко рассказал о блокировании польской границы. По его словам, легковушки и автобусы везде свободно пересекают границу – движение для них не ограничивается. В очередях на территории Польши находятся сотни фур.

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