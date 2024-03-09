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Польские фермеры планируют временно разблокировать один из пунктов пропуска на границе

Польские фермеры планируют временно разблокировать один из пунктов пропуска на границе

Акция протеста поляков на границе с Украиной 20 февраля / Фото: Facebook/Олег Николенко

Самая сложная ситуация в направлениях "Ягодин" и "Шегини".

Польские фермеры планируют временно разблокировать движение по направлению КПП "Краковец". Это может продолжаться до 13 марта.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его данным, сейчас на украинско-польской границе находятся около 2,3 тысяч грузовиков.

"По состоянию на утро, в очередях находится где-то 2300 грузовиков совокупно по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или практически делают невозможным проезд грузовых транспортных средств. Больше всего это напротив КПП "Краковец" и "Ягодин", — рассказал Демченко.

Сложнейшую ситуацию фиксируют на направлениях КПП:

  • "Ягодин";
  • "Шегини".

"На вышеупомянутых направлениях фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует в сторону Польши. За прошедший день показатели были нулевые. В то же время выезд в сторону Украины за вчерашний день в направлении "Ягодина" пересекли около 70 фур, а "Шегини" — около 20", – добавил Демченко.

Для других категорий транспорта — легковых автомобилей или автобусов, которыми пересекают границу обычные граждане, осложнений нет в обоих направлениях.

Накануне посол Украины в Польше Василий Зварыч обратился к польским фермерам с призывом прекратить безосновательную и вредную для наших дружественных стран блокировку границы, ведь не Украина или ее агропродовольственная продукция являются источником проблем поляков.

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