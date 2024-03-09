Польские фермеры планируют временно разблокировать один из пунктов пропуска на границе

Польские фермеры планируют временно разблокировать движение по направлению КПП "Краковец". Это может продолжаться до 13 марта.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его данным, сейчас на украинско-польской границе находятся около 2,3 тысяч грузовиков.

"По состоянию на утро, в очередях находится где-то 2300 грузовиков совокупно по всем направлениям, где польские фермеры усложняют или практически делают невозможным проезд грузовых транспортных средств. Больше всего это напротив КПП "Краковец" и "Ягодин", — рассказал Демченко.

Сложнейшую ситуацию фиксируют на направлениях КПП:

"Ягодин";

"Шегини".

"На вышеупомянутых направлениях фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует в сторону Польши. За прошедший день показатели были нулевые. В то же время выезд в сторону Украины за вчерашний день в направлении "Ягодина" пересекли около 70 фур, а "Шегини" — около 20", – добавил Демченко.

Для других категорий транспорта — легковых автомобилей или автобусов, которыми пересекают границу обычные граждане, осложнений нет в обоих направлениях.

Накануне посол Украины в Польше Василий Зварыч обратился к польским фермерам с призывом прекратить безосновательную и вредную для наших дружественных стран блокировку границы, ведь не Украина или ее агропродовольственная продукция являются источником проблем поляков.

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