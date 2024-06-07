Польские фермеры прекращают блокировку КПП "Рава-Руська"

Движение для грузового транспорта будет разблокировано 7 июня.

Польские фермеры заявили, что снимают блокаду контрольно-пропускного пункта "Рава-Руська" для грузовиков.

Также читайте Блокада поляками пункта пропуска "Рава-Русская": как долго продлится акция

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В сообщении указывается, что движение для грузового транспорта перед ЧП "Хребенне-Рава-Руська" будет разблокировано с польской стороны уже в полночь, 7 июня.

"В полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокировку движения грузовиков перед ЧП "Хребенное — Рава — Руська", — говорится в сообщении Гостаможни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше протестующие в очередной раз перекрыли движение в пункте пропуска "Рава-Руська — Гребенное".

Кроме того, мы ранее информировали, что Укрзализныця предупредила об изменениях в маршрутах поездов для уезжающих в Польшу украинцев.

Читайте также: