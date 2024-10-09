Польские фермеры пригрозили новой блокировкой границы: что происходит на КПП

По состоянию на утро 9 октября на границе с Польшей не наблюдается блокирование движения грузовых транспортных средств из Украины. Движение грузовиков остается интенсивным по всем направлениям.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Укринформу".

"Блокировка движения для грузовиков — то, о чем появлялась информация и те действия, которые могли начаться на территории Польши польскими фермерами, — сейчас не фиксируется. Конечно, мы ожидаем, что блокировка движения не произойдет", — подчеркнул представитель Госпогранслужбы.

По его словам, соответствующие службы Украины находятся в постоянном диалоге с польскими коллегами, а также украинские дипломатические учреждения в Польше держат ситуацию на контроле.

Напомним, накануне появилась информация о том, что польские фермеры снова будут блокировать границу с Украиной. Речь идет о КПП "Медика"-"Шегини".

Польские фермеры планируют блокировать украинскую границу

Читайте также: