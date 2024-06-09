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Польские фермеры угрожали заблокировать КПП "Шегини-Медика": какая ситуация на границе

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Польские фермеры угрожали заблокировать КПП "Шегини-Медика": какая ситуация на границе

Пункт пропуска / Фото: Facebook/Жебривский

Все категории транспортных средств пересекают границу в обоих направлениях без помех.

Несмотря на угрозы польских фермеров, пункт пропуска "Шегини-Медика", в воскресенье, 9 июня, работает в штатном режиме.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко для "УП".

"Направление пунктов пропуска "Шегини-Медика" работает в штатном режиме. По состоянию на данный момент все категории транспортных средств пересекают границу в обоих направлениях беспрепятственно. От польской стороны мы не получали пока подтверждения о начале блокирования движения польскими фермерами", — сказал он.

В то же время Демченко не исключает, что блокировка движения для транспортных средств не состоится.

"Конечно хочется, чтобы такие действия вообще не происходили, но нельзя исключать, что они на этом направлении откладываются, учитывая, что они анонсировались", — добавил представитель ГНСУ.

Напомним, накануне польские протестующие угрожали возобновить блокировку движения в пункте пропуска "Медика-Шегини" во Львовской области.

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