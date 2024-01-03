Польские фермеры угрожают снова заблокировать пункт пропуска "Медика-Шегини"

Польские фермеры угрожают вновь заблокировать пограничный пункт пропуска "Медика-Шегини". Возобновить протест на границе могут уже завтра, 4 января.

Об этом сообщает РАР со ссылкой на лидера протестующих Романа Кондрува.

По его словам, забастовщики возобновят протест, если не получат письменных гарантий по выполнению их требований. Сегодня, 3 января, должны состояться переговоры о требованиях протестующих. Среди основного фермеры требуют дотации на закупку кукурузы и сохранения сельскохозяйственного налога без изменений.

"Мы хотим получить такие заверения в письменной форме. Я буду обсуждать это в среду (3 января — Ред.), в частности с заместителем министра сельского хозяйства Стефаном Краевским... Для нас важно, чтобы мы получили письменное заверение, что наши требования будут выполнены. Если министр не может дать такого заверения, пусть это напишет премьер-министр", — подчеркнул Кондрув.

Кроме того, он отметил, что уже общался с полицией и кризисной группой, сопровождающей конфликт на границе. Поэтому, заявил он, "все готово для продления протеста".

Напомним, польские фермеры начали свой протест 23 ноября, а завершили блокировку пункта пропуска "Медика-Шегини" 24 декабря.

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