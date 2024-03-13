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Польские фермеры временно разблокируют еще один пункт пропуска на границе

Польские фермеры временно разблокируют еще один пункт пропуска на границе

Польские фермеры высыпали украинскую кукурузу / Фото: ТСН.ua

Протестующие подчеркнули, что этот шаг не означает окончания блокады.

Польские фермеры временно разблокируют пропускной пункт "Дорогуск-Ягодин" и пропустят застрявшие на границе грузовики.

Об этом пишет Reuters.

Как заявил лидер протеста Войцех Лось, после 13:00 по местному времени фермеры с польской стороны будут пропускать к границе стоящие в очереди грузовики. В то же время, этот шаг не означает окончания блокады.

"Это жест от нас к украинским водителям, чтобы они могли вернуться к своим семьям и своей стране, которая все еще находится в сложной ситуации, во время войны, и вынуждена противостоять России", — сказал лидер протестующих.

Сколько времени КПП будет разблокировано неизвестно.

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы считает, что блокада границы фермерами является проблемой ЕС, которая должна ее решить.

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