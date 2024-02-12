Польские фермеры высыпали украинское зерно из фур: какими последствиями для Варшавы это может обернуться

Центр стратегических коммуникаций называет "порчу украинского зерна польскими фермерами — незаконным".
Поступок польских фермеров, которые 11 февраля вблизи пограничного перехода Дорогуск в Польше высыпали из украинских фур зерно, может стоить большой репутационный ущерб Польше.
Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Там напомнили, что накануне польские протестующие вблизи пограничного перехода Дорогуск в Польше остановили три украинских грузовика и высыпали из них зерно на дорогу.
" Зерно для украинцев — не просто товар. В стране, которая пережила Голодомор, к хлебу и зерну особенно уважительное отношение. Выращивание урожая в Украине в условиях постоянных российских атак — тяжелое и опасное дело. В каждом центнере зерна — не только труд, но и самопожертвование украинских фермеров", — объяснили аналитики.
В центре напомнили, что Россия атакует украинские порты, чтобы помешать морскому экспорту зерна.
"Искренне надеемся, что отдельная группа граждан Польши не решила таким образом присоединиться к российской зерновой блокаде", — подчеркнули аналитики.
Центр стратегических коммуникаций называет "порча чужого имущества участниками блокады является незаконной".
"Ожидаем скорую реакцию правоохранительных органов Польши, а также публичное осуждение позорного поступка польским обществом", — подытожили там.
Напомним, в Посольстве Украины в Польше отреагировали на поступок протестующих, рассыпавших зерно из украинских фур.
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