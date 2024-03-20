Польские фермеры заблокировали движение автобусов в одном из пунктов пропуска: что известно

О сроках проведения блокировки движения пока неизвестно.

Польские фермеры заблокировали движение пассажирских автобусов на границе в пункте пропуска "Медика-Шегини" во Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Медика-Шегини" началась блокировка движения автобусов. Согласно информации от польских коллег, ограничение движения автобусов началось сегодня около 11:10", — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение блокируется на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини". Сроки таких действий и препятствования движению автобусов пока неизвестны.

Протестующие планируют пропускать по одному автобусу в два часа — как на въезд в Украину, так и на выезд. Пограничники просят перевозчиков и граждан учесть эту информацию.

Напомним, представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что по состоянию на утро 20 марта блокировка польской границы продолжается на пяти пунктах пропуска. В очередях на территории Польши находятся 850 грузовых транспортных средств, больше всего — напротив КПП "Ягодин".

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