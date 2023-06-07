Польские фермеры заблокировали проезд грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска: подробности

В среду, 7 июня, польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины из-за пункта пропуска "Шегини". Проезд легковых автомобилей и автобусов осуществляется.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

"Выезд грузовиков в Польшу через пункт пропуска "Шегини" заблокирован. Пропуск легковушек, автобусов, а также грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед пунктом пропуска "Медика" польские фермеры заблокировали движение грузовых транспортных средств, следующих из Украины в Польшу.

Как сообщалось, на границе Украины в западных пунктах пропуска запустят бесплатную интернет-сеть Wi-Fi. Воспользоваться услугой можно на КПП "Шегини" во Львовской области.

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