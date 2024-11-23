Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе: детали

Фермеры перекрыли национальную дорогу28.
В субботу, 23 ноября, польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Медика — Шегини" на границе во Львовской области.
Об этом сообщают журналисты RMF24.
Отмечается, что фермеры перекрыли национальную дорогу 28. На пешеходном переходе, у железнодорожного путепровода на въезде в Медику, они не пропускают грузовики из Украины. Фуры, которые едут в Украину, пропускают только по одному в час.
В обоих направлениях беспрепятственно проезжают легковые автомобили, автобусы, гуманитарные автомобили. Полиция заявляет, что обеспечит проезд по национальным дорогам 77 и 28, а также маршрутам в черте города.
Организаторы блокировки говорят, что начали протест по двум причинам. Первая – невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога 2024-го на уровне 2023 года. Вторая касается "беспокойства о подписании ЕС соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).
Отметим, украинская Госпогранслужба предупредила о том, что польские фермеры ограничили движение перед КПП "Медика – Шегини". По информации ГПСУ, акция продлится 48 часов с возможным продлением.
"Пока накопление грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину - около 150 грузовиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонн. На выезд - будут пропускаться по одному грузовику в час. Ограничения не будут касаться легковых автомобилей и автобусов.
Как сообщалось, на границе на одном из пунктов пропуска были введены ограничения на пропуск транспорта от 22 ноября. Он будет действовать 35 дней.