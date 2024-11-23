Польские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе: детали

В субботу, 23 ноября, польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Медика — Шегини" на границе во Львовской области.

Об этом сообщают журналисты RMF24.

Отмечается, что фермеры перекрыли национальную дорогу 28. На пешеходном переходе, у железнодорожного путепровода на въезде в Медику, они не пропускают грузовики из Украины. Фуры, которые едут в Украину, пропускают только по одному в час.

В обоих направлениях беспрепятственно проезжают легковые автомобили, автобусы, гуманитарные автомобили. Полиция заявляет, что обеспечит проезд по национальным дорогам 77 и 28, а также маршрутам в черте города.

Организаторы блокировки говорят, что начали протест по двум причинам. Первая – невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога 2024-го на уровне 2023 года. Вторая касается "беспокойства о подписании ЕС соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).

Отметим, украинская Госпогранслужба предупредила о том, что польские фермеры ограничили движение перед КПП "Медика – Шегини". По информации ГПСУ, акция продлится 48 часов с возможным продлением.

"Пока накопление грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину - около 150 грузовиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд в Польшу не будут пропускать транспортные средства весом более 3,5 тонн. На выезд - будут пропускаться по одному грузовику в час. Ограничения не будут касаться легковых автомобилей и автобусов.

Поляки заблокировали пункт пропуска на границе

Как сообщалось, на границе на одном из пунктов пропуска были введены ограничения на пропуск транспорта от 22 ноября. Он будет действовать 35 дней.

Читайте также: