Польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной: подробности

На КПП затруднено движение транспорта.
В пятницу, 16 февраля, польские фермеры заблокировали движение транспорта в шестом пункте пропуска на границе с Украиной – "Краковец-Корчева".
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"По информации от польских пограничников, сегодня около 11:10 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Корчева", смежном с украинским "Краковец", польские аграрии приступили к блокированию движения для грузовых транспортных средств", — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
В пункте пропуска "Краковец" затруднено движение грузовиков как на выезд из Польши, так и на въезд. Препятствование движению автобусам и легковушкам не планируется.
В настоящее время на въезд в Украину на территории Польши находится около 1730 грузовиков.
Напомним, 9 февраля польские фермеры снова начали акцию протеста в направлении трех КПП: "Ягодин", "Рава Русская" и "Шегини".
А с 12 февраля польские фермеры начали блокировать еще два пункта пропуска с Украиной. Речь идет о КПП "Устилуг" и "Угринов".
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