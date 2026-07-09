Польские МиГ-29 для Украины: министр сообщил о неожиданном повороте

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш / © скриншот с видео

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Польша и Украина возобновили переговоры о передаче Киеву польских истребителей МиГ-29.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша.

По словам главы польского министерства обороны, после перерыва стороны вновь вернулись к обсуждению возможной передачи самолетов, при этом позиция Варшавы остается неизменной.

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«Предложение ясное: МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала сказали „да“, потом начали колебаться, а теперь вернулись к переговорам — и это очень хорошо. Рассчитываю, что это предложение будет успешно реализовано», — цитирует министра агентство PAP.

Как отмечает Onet, еще совсем недавно вопрос о передаче Польшей истребителей МиГ-29 Украине считался фактически закрытым. В то же время сейчас обе стороны вновь сели за стол переговоров.

Косиняк-Камыш не уточнил, что именно послужило причиной возобновления диалога.

В то же время заместитель министра национальной обороны Польши Станислав Взёнтек в интервью TOK FM, которое цитирует Wirtualna Polska, высказал предположение, что интерес к польским истребителям проявляют и другие европейские государства.

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«В Европе к ним проявляется большой интерес, поэтому я убежден, что эти МиГи найдут своё место в системе безопасности — в широком смысле безопасности Европы», — сказал Взёнтек.

Передача польских МиГ-29 Украине — что известно

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не будет передавать Украине истребители МиГ-29, поскольку, по его словам, Киев отказался делиться технологиями производства беспилотников.

Кроме того, заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский отметил, что Киев не заинтересован в получении МиГ-29 без предварительной модернизации, при этом польская сторона не готова оплачивать модернизацию истребителей.

При этом украинский военный эксперт Иван Киричевский отметил, что даже без прямой передачи Украине эти самолеты могут помочь Вооруженным силам.

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