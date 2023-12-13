Польские перевозчики хотят снова блокировать "Ягодин-Дорогуск"

Деблокированный "Ягодин-Дорогуск" работает еще не в полную мощность.

Польские перевозчики могут снова заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе, который они прекратили блокировку 11 декабря.

Об этом сообщила представитель Волынской таможни Валентины Черныш в эфире "Суспільне.Спротив".

По ее словам, организатор предварительной забастовки снова подал новую заявку на акцию протеста. Ее хотят начать 18 декабря.

"Увидим, как отреагируют местные власти на это ходатайство. Кроме того, у забастовщиков остается право обжаловать в суде предварительное решение об отмене протеста. Можем эти риски оценивать всяко, но работаем дальше", — подчеркнула Черныш.

Представительница таможни отметила, что "Ягодин-Дорогуск" работает еще не на полную мощность. Из-за длительной блокады многие водители массово поехали именно на освобожденный пункт пропуска.

Сейчас пересечение границы с польской стороны ожидают ориентировочно 700 грузовиков. За сутки таможенники оформили на въезд в Украину 450 грузовиков, на выезд – 300 автомобилей.

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Напомним, 11 декабря на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Блокировка этого крупнейшего грузового пункта пропуска длилась более месяца.

Впрочем, по состоянию на утро 13 декабря в очереди есть еще авто. Польская сторона прогнозирует, что все грузовики из очереди в украинскую сторону пропустят примерно через 30 часов.

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