Польские перевозчики с понедельника могут снова заблокировать границу — СМИ

Окружной суд в Люблине отменил решение о запрещении сбора перевозчиков перед пересечением границы в этом городе. Теперь они говорят, что возобновят блокаду.

Польские перевозчики планируют возобновить протест у самого большого на украинско-польской границе пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Об этом активисты сообщили польскому радио RMF24.

В пятницу окружной суд в Люблине отменил решение мэра гмины Дорогуск о запрете сбора перевозчиков перед пересечением границы в этом городе. Это значит, что с понедельника транспортники снова смогут протестовать на подъезде к границе с Украиной.

Протесты польских перевозчиков

Протест польских перевозчиков на пограничных переходах в Дорогуске, Гребенном и Корчеве начался 6 ноября. В понедельник, 11 декабря, мэр Дорогуска Войцех Савва отозвал разрешение на собрание на подъезде к пограничному переходу с Украиной. У Окружного суда в Люблине есть 30 дней для рассмотрения апелляции протестующих перевозчиков по этому делу.

В свою очередь, в пятницу Апелляционный суд рассмотрел жалобу перевозчиков на решение городского головы о запрете на новую встречу (назначена на понедельник, 18 декабря), о которой перевозчики требовали во вторник.

Районный суд установил, что городской голова не мог отказаться от возможности организации протеста, ссылаясь на риск значительной потери имущества, поскольку в то же время он не продемонстрировал конкретные возможные убытки. Суд не согласился с этим аргументом, отметив, среди прочего, что протест не имеет цели полностью заблокировать таможенное оформление, а лишь замедлить его.

Это означает, что в ночь с воскресенья на понедельник перевозчики могут снова протестовать по дороге к границе и сообщают, что они это сделают. Гмина может оспорить решение суда в течение 24 часов, но начинаются выходные и правосудие не успеет рассмотреть возможную жалобу до начала акции протеста.

Читайте также: