В Польше перевозчики снова готовятся к забастовке на границе с Украиной

Пункт пропуска «Дорогуск-Ягодин» / © Госпогранслужба Украины

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Польские перевозчики объявили о новой акции протеста на пункте пропуска «Дорогуск-Ягодин».

Об этом сообщил Комитет защиты перевозчиков и работодателей в области транспорта Польши.

«Сегодня мы зарегистрировали акцию протеста на крупнейшей границе с Украиной — Дорогуск. Разочарованные отсутствием действий со стороны польского правительства, мы хотим восстановить баланс на транспортном рынке, который был нарушен после отмены разрешений для украинских перевозчиков», — говорится в заявлении.

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Точная дата начала акции и ее продолжительность не указана — организаторы лишь обещают информировать о дальнейших действиях.

Между тем, Госпогранслужба Украины предупредила о дополнительных осложнениях: с 8 мая до середины июня на пункте «Краковец-Корчева» будет продолжаться ремонт, что ограничит пропуск грузовиков. Также ремонтные работы идут на «Шегини-Медика».

ГПСУ советует водителям выбирать альтернативные пункты: «Смильница», «Нижанковичи», «Рава-Русская», «Грушев» и «Угринов».

Напомним, автобус с американскими солдатами влетел в кювет в Польше.