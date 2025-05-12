Польские перевозчики снова угрожают блокадой границы с Украиной

Ягодин-Дорогуск / © Госпогранслужба

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На границе с Польшей может быть затруднено движение транспорта через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» из-за акции протеста с польской стороны.

Об этом предупредили в Государственной пограничной службе Украины .

«Сегодня может начаться акция протеста польскими перевозчиками на направлении ППр „Дорогуск“, что напротив украинского ППр „Ягодин“», — рассказали в ДСПУ.

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По сообщению польской стороны, из-за акции протеста движение грузовиков на границе будет ограничено - пропуск транспортных средств будет осуществляться с интервалом один автомобиль в час на въезд и выезд. В то же время гуманитарный груз и автобусы будут проезжать беспрепятственно. Протест польских перевозчиков может занять до четырех месяцев.

• На текущий момент движение грузовиков через «Ягодин-Дорогуск» не изменено. Однако водители должны учитывать возможные задержки при планировании пересечения границы. ГНСУ будет дополнительно информировать об обстоятельствах этого направления.

Напомним, ранее Государственная пограничная служба сообщала, что на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" возможно замедление процесса оформления со стороны польской стороны границы. Это связано с техническими работами в пункте пропуска "Дорогуск".