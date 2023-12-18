Польские перевозчики снова заблокировали пункт пропуска "Дорохуск-Ягодин"

В понедельник, 18 декабря, польские перевозчики снова заблокировали пункта пропуска "Дорохуск-Ягодин". Грузовики снова не пропускают через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"Внимание, польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорохуск-Ягодин". Сегодня, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях к пункту пропуска "Дорохуск – Ягодин"", — сообщили в украинские пограничники со ссылкой на Пограничный караул Республики Польша.

Организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час. Отмечается, что транспортные средства будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты и т.д.

В Госпогранслужбе подчеркивают: по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов.

Как сообщалось, один лидер протеста Павел Озигала заявил, что польские перевозчики собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до весны — 8 марта. Речь идет о КПП "Ягодин-Дорогуск".

Напомним, 11 декабря на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорохуск". Блокировка этого крупнейшего грузового пункта пропуска длилась более месяца.

Впоследствии появилась информация, что польские перевозчики хотят снова блокировать "Ягодин-Дорохуск". Впрочем, Мэр польской гмины Дорогуск Войцех Савва не разрешил проведение акций.

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