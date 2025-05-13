Ситуация на границе / © http://dpsu.gov.ua/

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Польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на границе из пункта пропуска Ягодин-Дорогуск.

Об этом в эфире телеканала " Эспрессо " сообщила корреспондентка slawa.tv Наталья Волосацкая с места происшествия.

Протест длится почти сутки, но протестующих всего несколько человек. И пока, как сообщает корреспондентка, все выглядит довольно скромно.

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«Палатка, а поблизости к десятку человек. С журналистами общаться не желают. Говорят, что не уполномочены что-либо комментировать», — рассказала корреспондентка.

На съемку они не согласятся, объясняя тем, что протестующим людям вроде бы угрожают.

«За мной ездили по Хелми россияне, фотографировали и бросали фото на украинские группы. Меня преследовали», - рассказал один из протестующих.

Полиции на протесте больше, чем самих протестующих.

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Блокируют только грузовики, а другой транспорт — гуманитарные перевозки, частные автомобили или автобусы едут без очереди.

Что требуют польские протестующие

перевозчики выдвигают ряд требований, среди которых ограничение «украинской конкуренции»

«Польские перевозчики не могут конкурировать с украинскими, имеющими значительно более низкие расходы», — добавляет корреспондент.

Украинские водители на границе: что говорят

Украинские водители, стоящие в очереди в сторону Украины, а это около 30 грузовиков, говорят, что переехать на другие пункты пропуска уже не могут, поскольку в их документах прописано — возвращаться в Украину должны именно через этот пункт пропуска.

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Официальные лица о ситуации на границе

Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куль сообщил, что польское правительство с перевозчиками обсуждает ситуацию.

«Соответственно, переговоры были, чтобы протест был завершен. Мы понимаем, что у польских перевозчиков свои требования, но мы призываем, чтобы это не было путем блокирования границы с Украиной», – рассказал он.

По его словам, в 2024 году уже сделали определенные выводы: экономические потери от этого несет и Украина и Польша. Он выразил надежду, что блокада границы не продлится так долго, как анонсируют сами перевозчики. В своей заявке они отмечали, что готовы стоять до 12 сентября.

Напомним, ранее в Вене прошли масштабные пророссийские мероприятия до 9 мая, сопровождавшиеся украинскими протестами. Активисты выступили против популяризации советской символики и кремлевской пропаганды прямо в центре европейской столицы.

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