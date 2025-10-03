Польские пограничники сообщили о существенном увеличении въезда украинцев 18-22 лет: детали

Выезд за границу. / © ТСН

Реклама

Количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, въехавших в Польшу в сентябре, возросло более чем в 10 раз по сравнению с августом.

Об этом сообщило Zaxid.net со ссылкой на данные пограничной службы Польши в ответ на журналистский запрос.

По их данным, в течение 28 августа-28 сентября в Польшу въехало более 56 тыс. украинцев 18-22 лет. Из Польши в Украину въехало более 19,2 тыс.

Реклама

По состоянию на конец сентября количество ребят такого возраста, въехавших в Польшу, возросло более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем, а количество выехавших из Польши за месяц возросло более чем в 3,5 раза.

Отметим, что Госпогранслужба Украины не сообщает официальной статистики по количеству ребят в возрасте 18-22 лет, которые выехали за границу или вернулись в Украину после нововведений правительства.

"В соответствии с действующим законодательством и действующей системой государственной отчетности в Госпогранслужбе отдельных статистических учетов по количеству фактов пересечения государственной границы граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет не предусмотрено", – сообщили в 7-м пограничном Карпатском отряде.

Детальнее смотрите в сюжете ТСН: ЭКСПЕРИМЕНТ ЗАКОНЧИЛСЯ НЕЖДАННОСТЬЮ! 22-летний парень ПОПЫТАЛСЯ ПЕРЕСЕЧЬ ГРАНИЦ - вот РЕЗУЛЬТАТ

Реклама

Напомним, в украинской Госпогранслужбе заявляют, мол, им неизвестно, сколько мужчин 18-22 лет уехало из Украины. Якобы отдельные статистические учеты относительно количества фактов пересечения границы гражданами Украины мужского пола такого возраста не предусмотрены.