Польские протестующие на границе блокируют гуманитарку для Украины: чем ответит Киев

Очереди по транспорту образовались на трех пунктах пропуска.
Польские перевозчики, блокирующие пропускные пункты на границе с Украиной, не пропускают цистерны с топливом и гуманитарные грузы для нашей страны.
Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, в воскресенье, 19 ноября, находившийся на КПП.
"Очевидно, что заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях", – отметил он.
Украинские чиновники направили информацию об этих случаях польским властям.
Украина и Польша будут судиться с забастовщиками, которые блокируют движение автотранспорта через границу
Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска через митинг польских перевозчиков.
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин в эфире телемарафона.
"Ситуация фактически критическая, и на сегодняшний день мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача — как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая задача — выяснить, кто виноват и кто будет платить этот ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", – сказал он.
Балин выразил уверенность, что эти иски будут поданы в ближайшее время.
"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером мы будем иметь информацию о разрешениях – кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. И все это ляжет в основу", – сказал он.
На границе с Польшей открыли штаб помощи украинским водителям, пострадавшим из-за забастовки
На украинско-польской границе открыли штаб помощи украинским водителям, которые остаются заблокированными из-за забастовки польских перевозчиков.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Главная задача штаба – обеспечение людей пищей, питьевой водой, медикаментами и горючим.
Что касается очередей, то в сторону Ягодина она растянулась более чем на 30 километров. В сторону Равы-Русской — более 10 км, в сторону Краковца — более 16 км. За каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор.
Что известно о забастовке польских перевозчиков
6 ноября около 13:30 польские перевозчики начали акцию протеста на польско-украинской границе. Они заблокировали проезд грузового транспорта в пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин".
Тогда организаторы протеста заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час. Это повлекло за собой огромные очереди с обеих сторон границы. Протесты на границе приостановили очень много процессов на украинском рынке. Это, в частности, тормозит и помощь ВСУ. Следует отметить, что движение автобусов и легкового транспорта не заблокировано.
Почему бастуют польские перевозчики на границе с Украиной
Протест поляки планировали организовать еще 3 ноября, но затем перенесли на три дня. Но сразу заявили, что блокировка продлится несколько месяцев — до 3 января 2024 года.
Поляки требуют, чтобы их украинские коллеги снова ездили в ЕС только с разрешениями, чтобы правила для иностранных перевозчиков внутри Европы усилили, чтобы в Польше невозможно было зарегистрировать компании, финансы которых за пределами ЕС.
Причина, как они заявляют, в излишней конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Что требуют польские перевозчики
- возврат украинским перевозчикам разрешений
- усиление для иностранных перевозчиков правил перевозок по ЕКМТ
- запрета регистрировать компании в Польше, если финансы компании не на территории ЕС
- отдельной очереди в электронной очереди для автомобилей с номерами ЕС
- отдельной очереди на всех границах для пустых фур
- доступа к системе "Шлях"
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