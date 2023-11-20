Польские протестующие на границе блокируют гуманитарку для Украины: чем ответит Киев

Польские перевозчики, блокирующие пропускные пункты на границе с Украиной, не пропускают цистерны с топливом и гуманитарные грузы для нашей страны.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, в воскресенье, 19 ноября, находившийся на КПП.

"Очевидно, что заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов тоже не соответствуют действительности. Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях", – отметил он.

Украинские чиновники направили информацию об этих случаях польским властям.

Украина и Польша будут судиться с забастовщиками, которые блокируют движение автотранспорта через границу

Украина и Польша готовят иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой пограничных автомобильных пунктов пропуска через митинг польских перевозчиков.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин в эфире телемарафона.

"Ситуация фактически критическая, и на сегодняшний день мы говорим о том, что имеем юридическую поддержку уже в Польше. Адвокаты получили две задачи. Первая задача — как можно быстрее разблокировать ситуацию. Вторая задача — выяснить, кто виноват и кто будет платить этот ущерб. Мы над этим работаем вместе с нашими коллегами", – сказал он.

Балин выразил уверенность, что эти иски будут поданы в ближайшее время.

"Перевозчики уже готовят иски. И есть польские юристы, которые готовы в Польше эти иски подавать к забастовщикам. Завтра вечером мы будем иметь информацию о разрешениях – кто давал разрешение, кто спрашивал, на каких основаниях. И все это ляжет в основу", – сказал он.

На границе с Польшей открыли штаб помощи украинским водителям, пострадавшим из-за забастовки

На украинско-польской границе открыли штаб помощи украинским водителям, которые остаются заблокированными из-за забастовки польских перевозчиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Главная задача штаба – обеспечение людей пищей, питьевой водой, медикаментами и горючим.

Что касается очередей, то в сторону Ягодина она растянулась более чем на 30 километров. В сторону Равы-Русской — более 10 км, в сторону Краковца — более 16 км. За каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор.

Что известно о забастовке польских перевозчиков

6 ноября около 13:30 польские перевозчики начали акцию протеста на польско-украинской границе. Они заблокировали проезд грузового транспорта в пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин".

Тогда организаторы протеста заявили, что будут пропускать только по одному грузовику в час. Это повлекло за собой огромные очереди с обеих сторон границы. Протесты на границе приостановили очень много процессов на украинском рынке. Это, в частности, тормозит и помощь ВСУ. Следует отметить, что движение автобусов и легкового транспорта не заблокировано.

Почему бастуют польские перевозчики на границе с Украиной

Протест поляки планировали организовать еще 3 ноября, но затем перенесли на три дня. Но сразу заявили, что блокировка продлится несколько месяцев — до 3 января 2024 года.

Поляки требуют, чтобы их украинские коллеги снова ездили в ЕС только с разрешениями, чтобы правила для иностранных перевозчиков внутри Европы усилили, чтобы в Польше невозможно было зарегистрировать компании, финансы которых за пределами ЕС.

Причина, как они заявляют, в излишней конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Что требуют польские перевозчики

возврат украинским перевозчикам разрешений

усиление для иностранных перевозчиков правил перевозок по ЕКМТ

запрета регистрировать компании в Польше, если финансы компании не на территории ЕС

отдельной очереди в электронной очереди для автомобилей с номерами ЕС

отдельной очереди на всех границах для пустых фур

доступа к системе "Шлях"

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