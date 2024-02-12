Польские протестующие рассыпали зерно с украинских фур: задержали ли виновников

Собранные материалы будут переданы в местную прокуратуру.

Польские правоохранители сообщили, что по делу с украинским зерном собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Пока они никого не задерживали.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила представитель полиции города Холм Эва Чиж.

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"Вчера (11 февраля — ред.) полицейские провели соответствующий осмотр места происшествия, получили соответствующую информацию от водителей, были опрошены свидетели. Мы стремимся установить подробные обстоятельства инцидента, а также выявить виновника, бесправно открывшего эти грузовики. На данный момент в этом деле еще никто не задержан", — отметила она.

В полиции добавили, что собранные материалы будут переданы в местную прокуратуру.

"В прокуратуре будут определять, в каком направлении дальше будет вестись производство", — сказала спикер полиции.

Напомним, в Центре противодействия дезинформации сообщили, что за инцидентом, когда польские протестующие на границе высыпали на дорогу зерно из нескольких украинских фур, стоит сторонник Путина.

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