Польские протестующие рассыпали зерно с украинских фур: задержали ли виновников

Собранные материалы будут переданы в местную прокуратуру.
Польские правоохранители сообщили, что по делу с украинским зерном собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Пока они никого не задерживали.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила представитель полиции города Холм Эва Чиж.
"Вчера (11 февраля — ред.) полицейские провели соответствующий осмотр места происшествия, получили соответствующую информацию от водителей, были опрошены свидетели. Мы стремимся установить подробные обстоятельства инцидента, а также выявить виновника, бесправно открывшего эти грузовики. На данный момент в этом деле еще никто не задержан", — отметила она.
В полиции добавили, что собранные материалы будут переданы в местную прокуратуру.
"В прокуратуре будут определять, в каком направлении дальше будет вестись производство", — сказала спикер полиции.
Напомним, в Центре противодействия дезинформации сообщили, что за инцидентом, когда польские протестующие на границе высыпали на дорогу зерно из нескольких украинских фур, стоит сторонник Путина.
Ведущие новости на сегодня
- Большое интервью нового командира "Волков да Винчи": "Мобилизовать 250 тысяч — минимум, который нам нужен"
- Два года ни денег, ни мин: что известно о самом громком деле против Минобороны на миллиарды гривен
- Курс валют: доллар опускается до 38 гривен, а украинцы покупают его рекордными темпами – стоит ли это делать