Польские протестующие возобновили блокирование пункта пропуска "Корчева-Краковец"

В среду, 13 марта, польские протестующие снова приступают к блокированию пункта пропуска "Корчева – Краковец", что на границе с Польшей во Львовской области.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

По информации польской стороны, блокировка началась в 10:00 по варшавскому времени. Кстати, поляки прекратили акции возле этого КПП 10 марта.

Акции запланированы в двух местах: на дороге, по которой двигаются грузовики на выезд из Польши и въезда в Украину, на расстоянии около километра до пункта пропуска, а также в новом месте – на автомагистрали А4 на расстоянии около 500 м до КПП.

"Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно", — отметили таможня.

Напомним, блокировка на польско-украинской границе длится уже более четырех месяцев. Украинский бизнес ощутил на себе последствия протестующих. Общая сумма ущерба с начала забастовок составила по меньшей мере 24,8 млн евро.

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